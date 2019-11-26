Причину обмеления Таганрогского залива назвали синоптики

Первым фактором стала засуха, малое количество осадков в бассейнах впадающих в Азовское море рек вызвало сильное падение уровня воды. Так, в реке Дон на отрезке от Аксая до Ростова уровень воды опустился на 70 сантиметров и такая ситуация сохранится минимум еще на сутки.