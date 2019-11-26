Причину обмеления Таганрогского залива назвали синоптики

Posted 26 ноября 2019, 09:11
Published 26 ноября 2019, 09:11
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
Первым фактором стала засуха, малое количество осадков в бассейнах впадающих в Азовское море рек вызвало сильное падение уровня воды. Так, в реке Дон на отрезке от Аксая до Ростова уровень воды опустился на 70 сантиметров и такая ситуация сохранится минимум еще на сутки.
Вторым фактором стал сильный восточный ветер, отогнавший воду от побережья на 50-100 метров, чего не наблюдалось уже несколько десятилетий.
Напомним, ветер выдул воду из Таганрогского залива, по обнажившемуся дну начали кататься автомобилисты, при этом с десяток машин провалились под лед. Также ветер вызвал обмеление реки Дон, на месте которого осталось только илистое дно.
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