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Ростов опустился на низ рейтинга качества жизни в российских городах

27 ноября 2019, 14:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростов-на-Дону занял 69 место в рейтинге качества жизни в крупных и средних городах России, результаты исследования опубликованы на сайте Финансового университета при правительстве РФ.

Всего в списке 78 городов, хуже Ростова уровень жизни только в Кирове, Самаре, Рязани, Тольятти, Омске, Волгограде, Астрахани, Махачкале и Улан-Удэ.

В пятерку лидеров вошли Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. При этом Краснодар за год смог подняться с 11 места на четвертое, а Ростов опустился с 49 места на 20 позиций вниз.

Рейтинг составляют на основе опроса жителей, которые сами оценивают свой город по нескольким критериям. Среди последних качество работы служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей, качество медицинского обслуживания и общая оценка положения дел в городе.

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