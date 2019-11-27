Ростов опустился на низ рейтинга качества жизни в российских городах

Всего в списке 78 городов, хуже Ростова уровень жизни только в Кирове, Самаре, Рязани, Тольятти, Омске, Волгограде, Астрахани, Махачкале и Улан-Удэ.
В пятерку лидеров вошли Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. При этом Краснодар за год смог подняться с 11 места на четвертое, а Ростов опустился с 49 места на 20 позиций вниз.
Рейтинг составляют на основе опроса жителей, которые сами оценивают свой город по нескольким критериям. Среди последних качество работы служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей, качество медицинского обслуживания и общая оценка положения дел в городе.