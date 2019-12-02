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Назначен новый руководитель Минздрава Ростовской области

2 декабря 2019, 11:59
Фото: minzdrav.donland.ru
Исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области после задержания Татьяны Быковской стал Андрей Ерошенко, сообщает ТАСС.

Глава региона Василий Голубев назначил на эту должность Ерошенко, который ранее занимал пост заместителя министра. При этом на сайте министерства Быковская числится в своей должности.

Напомним, глава Минздрава была задержана на прошлой неделе по подозрению в превышении полномочий. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Издание пишет, что подозреваемая ограничила конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов. Это было сделано в интересах компании «Центр 100 Ростов-на-Дону».

В рамках возбужденного уголовного дела прошли обыски.

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