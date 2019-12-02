Назначен новый руководитель Минздрава Ростовской области

Глава региона Василий Голубев назначил на эту должность Ерошенко, который ранее занимал пост заместителя министра. При этом на сайте министерства Быковская числится в своей должности.
Напомним, глава Минздрава была задержана на прошлой неделе по подозрению в превышении полномочий. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Издание пишет, что подозреваемая ограничила конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов. Это было сделано в интересах компании «Центр 100 Ростов-на-Дону».
В рамках возбужденного уголовного дела прошли обыски.