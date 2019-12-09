Персонал Новочеркасской инфекционной больницы может лишиться части зарплаты

По словам начальника сектора планирования горздрава Натальи Абрамовой, из-за этого в декабре коллектив получит две трети от своей обычной зарплаты, а среднемесячный младшего и среднего персонала – санитарок, буфетчиц и медицинских сестёр – составляет порядка 28 тысяч рублей. Сами же сотрудники стационара говорят о том, что получат всего от трех до шести тысяч рублей, поскольку денег из фонда ОМС коллектив в этом месяце не получит.