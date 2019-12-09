Персонал Новочеркасской инфекционной больницы может лишиться части зарплаты

Posted 9 декабря 2019, 17:12
Published 9 декабря 2019, 17:12
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Пока городские власти ищут новых специалистов взамен ушедших трех врачей Новочеркасской инфекционной больницы, остальной персонал лечебного учреждения находится в вынужденном простое.
По словам начальника сектора планирования горздрава Натальи Абрамовой, из-за этого в декабре коллектив получит две трети от своей обычной зарплаты, а среднемесячный младшего и среднего персонала – санитарок, буфетчиц и медицинских сестёр – составляет порядка 28 тысяч рублей. Сами же сотрудники стационара говорят о том, что получат всего от трех до шести тысяч рублей, поскольку денег из фонда ОМС коллектив в этом месяце не получит.
Однако ни представитель горздрава, ни депутаты городской Думы не смогли в итоге посчитать, какую зарплату стоит ожидать сотрудникам больницы.
Депутат и главврач городской больницы № 3 Андрей Милюков предложил рассмотреть возможность бюджетного финансирования, поскольку коллектив инфекционной больницы вынужден работать неравномерно. Глава города Юрий Лысенко подчеркнул, что не позволит, чтобы люди остались без денег перед Новым годом.
Напомним, в конце ноября в инфекционной больнице уволились сразу три врача, из-за чего приостановили работу стационара. Глава региона Василий Голубев поручил в кратчайшее время решить кадровую проблему.
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