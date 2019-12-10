На поддержку казачества в Ростовской области потратили 928 млн руб

Posted 10 декабря 2019, 19:41
Published 10 декабря 2019, 19:41
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Денежные средства на реализацию программы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» были выделены из регионального бюджета.
В настоящее время в 54 муниципальных образованиях Ростовской области действуют казачьи дружины численностью 1156 человек. В 2019 году совместно с казаками-дружинниками на территории было выявлено более 18 тысяч административных правонарушений и более тысячи преступлений.
Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Сергей Бодряков отметил, что Ростовская область — единственный регион страны, где из казаков создана рота территориальной обороны. «С 2016 года 117 человек уже четырежды привлекались к участию в стратегических командно-штабных учениях Минобороны. В нынешнем году это были учения „Центр-2019“, проводимые в Центральном военном округе», — пояснил он.
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