На поддержку казачества в Ростовской области потратили 928 млн руб

Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Сергей Бодряков отметил, что Ростовская область — единственный регион страны, где из казаков создана рота территориальной обороны. «С 2016 года 117 человек уже четырежды привлекались к участию в стратегических командно-штабных учениях Минобороны. В нынешнем году это были учения „Центр-2019“, проводимые в Центральном военном округе», — пояснил он.