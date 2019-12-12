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Posted 12 декабря 2019, 15:25

Published 12 декабря 2019, 15:25

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Нового прокурора назначили в Шахтах

12 декабря 2019, 15:25
Новым прокурором Шахт Ростовской области стал Владимир Болдырев, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее Болдырев находился на посту прокурора Усть-Донецкого района. Его освободили от этой должности и назначили прокурором Шахт.

Отмечается, что в 2002 году он окончил обучение на юридическом факультете. Стаж Болдырева начался со старшего следователя прокуратуры, в дальнейшем его повысили до прокурора района.

На руководящих постах прокурор находится с 2013 года. Он имеет классный чин старшего советника юстиции.

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