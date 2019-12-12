Нового прокурора назначили в Шахтах

Posted 12 декабря 2019, 15:25
Published 12 декабря 2019, 15:25
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Ранее Болдырев находился на посту прокурора Усть-Донецкого района. Его освободили от этой должности и назначили прокурором Шахт.
Отмечается, что в 2002 году он окончил обучение на юридическом факультете. Стаж Болдырева начался со старшего следователя прокуратуры, в дальнейшем его повысили до прокурора района.
На руководящих постах прокурор находится с 2013 года. Он имеет классный чин старшего советника юстиции.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]