Штаб Всевеликого войска Донского переедет в Новочеркасск

Posted 12 декабря 2019, 06:42
Published 12 декабря 2019, 06:42
Modified 11 сентября 2022, 15:22
Updated 11 сентября 2022, 15:22
И штаб, и кабинет атамана переедут в историческую столицу донского казачества Новочеркасск. Переезд запланировали в рамках подготовки к отмечаемому в следующем году 450-летию государственного служения казачества и проведению Всемирного конгресса казаков.
Кроме того, в области планируют создать казачий музейно-образовательный центр для детей и молодежи. Центр объединит лучшие практики казачьего образования всех уровней, от школьных программ до вузовских.