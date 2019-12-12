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Posted 12 декабря 2019, 06:42

Published 12 декабря 2019, 06:42

Modified 11 сентября 2022, 15:22

Updated 11 сентября 2022, 15:22

казак новочеркасск

Штаб Всевеликого войска Донского переедет в Новочеркасск

12 декабря 2019, 06:42
Фото: RostovGazeta. Медиахолдинг1Mi. казак новочеркасск
Штаб Всевеликого войска Донского покинет здание правительства Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

И штаб, и кабинет атамана переедут в историческую столицу донского казачества Новочеркасск. Переезд запланировали в рамках подготовки к отмечаемому в следующем году 450-летию государственного служения казачества и проведению Всемирного конгресса казаков.

Кроме того, в области планируют создать казачий музейно-образовательный центр для детей и молодежи. Центр объединит лучшие практики казачьего образования всех уровней, от школьных программ до вузовских.

Напомним, на поддержку казачества в Ростовской области потратили более 900 миллионов рублей.

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