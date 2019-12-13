Депутаты Ростовской области просят Госдуму отсрочить снос 170 таунхаусов

Речь идет о тех домах, которые застройщик возвел как индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — это вид использования земельного участка, когда можно строить только индивидуальные дома. После этого владелец продает свой таунхаус дольщикам. И тут приходят сотрудники различных ведомств и доказывают, что дом является многоквартирным, построен не по закону, и его срочно надо сносить.
Решение о сносе такого 2-этажного дома по улице 3-я Барбарисовая, что находится в СТ «Железнодорожник» в Ростове-на-Дону, уже принято. На руках у десяти дольщиков, которые проживают в таунхаусе, есть решение о принудительном выселении. «Самое интересное, что застройщика нашего дома привлечь к какой-то ответственности нельзя, так как он служит в армии. Так получилось, что дом строил один мужчина, а оформил документы на брата 18-летнего, а тот сейчас проходит срочную службу. Нам надо выселяться и сносить дом за свой же счет», — рассказывает одна из собственников квартир в проблемном доме Татьяна Лемешевская.
По словам другого депутата Заксобрания РО Евгения Бессонова таких «проблемных» домов в регионе насчитывается 170. И по всем домом уже есть решение суда о демонтаже.
«Мы направили в Госдуму прошение об отсрочке сноса таких домов. Но когда они нам ответят, думаю, уже будет поздно. Дома уже будут демонтированы», — отметил Косинов.