Депутаты Ростовской области просят Госдуму отсрочить снос 170 таунхаусов

Решение о сносе такого 2-этажного дома по улице 3-я Барбарисовая, что находится в СТ «Железнодорожник» в Ростове-на-Дону, уже принято. На руках у десяти дольщиков, которые проживают в таунхаусе, есть решение о принудительном выселении. «Самое интересное, что застройщика нашего дома привлечь к какой-то ответственности нельзя, так как он служит в армии. Так получилось, что дом строил один мужчина, а оформил документы на брата 18-летнего, а тот сейчас проходит срочную службу. Нам надо выселяться и сносить дом за свой же счет», — рассказывает одна из собственников квартир в проблемном доме Татьяна Лемешевская.