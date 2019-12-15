Анонимы и полицейские: как в Ростове прошла пикетная очередь феминисток​

Кроме этого, по словам активистки, люди опасаются, что это может разрушить полноценные семьи и ребенок будет воспитываться одним родителем. «Но разве ребенок не страдает, когда видит, как его мать бьют? Я сама воспитывалась в семье, где насилие считалось нормой, отец в пьяном состоянии постоянно бил всех домашних. И знаю не понаслышке, что такая семья — место, куда ты не хочешь идти, где ты не счастлив. Я будучи несовершеннолетней обращалась в полицию по поводу побоев со стороны отца. Но полиция ничего не сделала, просто сказала ему не бить свою дочь», — поделилась Виктория. Она добавила, что была вынуждена бежать из своего дома, когда ей еще не было 18. Собеседница сообщила, что ей бы помогли меры, которые феминистки требуют ввести: кризисные центры с профессиональными психологами, юристами и соцработниками, психологическая работа как с жертвой, так и с агрессором. «Этот закон не о том, чтобы отбирать детей у родителей, выгонять мужей из семей. Сейчас развернулась масштабная кампания против этого закона, людей дезинформируют, рассказывают им ерунду об этом законе», — добавила Виктория.