Анонимы и полицейские: как в Ростове прошла пикетная очередь феминисток​

Полиция и аноним
Акция «Мост сестер» прошла в Ростове в воскресенье. Первая девушка по имени Ольга стала около скульптуры «Мать и дитя» на Театральной площади после часа дня. В руках активистка держала плакат «Свободу сестрам Хачатурян». Неподалеку снимал происходящее юрист, фотографии делал неизвестный мужчина в коричневой кожаной куртке.
Спустя минут 15 пикетчицу сменила другая активистка, Виктория Албегова. Через несколько минут неподалеку остановилась полицейская машина, из которой вышли два полицейских и направились к Виктории. Один из них представился и попросил ее предъявить паспорт. Затем они отошли с девушкой в сторону, к сумке, мужчина сфотографировал первую страницу документа и прописку, отдельно сделал фото плаката.
Полицейский заполнил объяснительную с информацией о Виктории и целями пикета. Девушка отметила, что проводила одиночный пикет для просвещения о законе против домашнего насилия и спросила, в чем дело: одиночные пикеты не требуют разрешения и регистрации.
«Мне нужно просто зафиксировать. Так и запишу, у меня к вам претензий нет, «, — отметил сотрудник. Он попросил Викторию подписать объяснительную и пояснил, что прибыл по анонимному звонку. Первая пикетчица, которая находилась рядом с сотрудниками, указала, что звонил мужчина в кожаной куртке. Полицейский это подтвердил. Затем он заполнил объяснительную и первой пикетчицы, фотографируя данные паспорта и спрашивая о целях мероприятия.
Пикетная очередь длилась больше часа, каждую четверть часа девушки сменялись. Полицейский написал объяснительную на каждую из них. Чуть дальше, на пешеходной дорожке, Виктория раздавала информационные листовки заинтересовавшимся темой пикета.
Мужчина в кожаной куртке представился Алексеем. На вопрос, он ли звонил, с улыбкой подтвердил эту догадку. «Я просто прогуливался», — добавил Алексей.
Зачем пикет
Активистка Ольга сообщила, что она марксистка-феминистка. «Я считаю, что если женщина считает себя коммунисткой, то она и есть феминистка, потому что задача коммунистов — защищать угнетенных. Я пришла на этот пикет, потому что хочу вступиться за сестер Хачатурян, выступить в поддержку закона о профилактике домашнего насилия. И для того, чтобы дать некий сигнал коммунистам о том, что им стоит, скорее всего, делать тоже самое», — рассказала она корреспонденту RostovGazeta. Девушка отметила, что нечасто бывает на пикетах, но история сестер Хачатурян и общественная дискуссия вокруг этого закона ее задели.
Пикетчица Виктория Албегова рассказала, что накануне прошли подобные акции в Москве, Петербурге и других городах, некоторые регионы подключатся позже. «Мы присоединились к всероссийской акции в поддержку нормальной редакции закона о семейно-бытовом насилии, потому что нынешняя редакция нас совершенно не устраивает, она не будет работать», — считает собеседница. Кроме этого, акция направлена на поддержку сестер Хачатурян, которых обвинили в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору, а не превышении самообороны.
Она рассказала, что феминистки не согласны с тем, что сейчас в законе речь идет исключительно об официальном браке, не включая сожительство, насилие со стороны бывшего супруга и так далее. «Нас не устраивает, что из закона вывели психологическое, сексуальное, экономическое насилие. И вообще этот закон продвигают не для защиты жертв домашнего насилия, а для сохранения ценностей семьи. Но когда людей бьют и насилуют, то это уже не семья. Надо уже не семью спасать, а людей», — рассказала Виктория. Она добавила, что до 85% женщин, которые сидят за убийство, оборонялись от мужа, который их истязал и избивал на протяжении долгого времени.
Кроме этого, по словам активистки, люди опасаются, что это может разрушить полноценные семьи и ребенок будет воспитываться одним родителем. «Но разве ребенок не страдает, когда видит, как его мать бьют? Я сама воспитывалась в семье, где насилие считалось нормой, отец в пьяном состоянии постоянно бил всех домашних. И знаю не понаслышке, что такая семья — место, куда ты не хочешь идти, где ты не счастлив. Я будучи несовершеннолетней обращалась в полицию по поводу побоев со стороны отца. Но полиция ничего не сделала, просто сказала ему не бить свою дочь», — поделилась Виктория. Она добавила, что была вынуждена бежать из своего дома, когда ей еще не было 18. Собеседница сообщила, что ей бы помогли меры, которые феминистки требуют ввести: кризисные центры с профессиональными психологами, юристами и соцработниками, психологическая работа как с жертвой, так и с агрессором. «Этот закон не о том, чтобы отбирать детей у родителей, выгонять мужей из семей. Сейчас развернулась масштабная кампания против этого закона, людей дезинформируют, рассказывают им ерунду об этом законе», — добавила Виктория.