Силовики опровергли предъявление обвинения чиновникам Минздрава из Ростова

В итоге, в прошлом году «Центр 100» получил четыре контракта на сумму почти 85 млн рублей только в прошлом году. В текущем году фирма заключила 136 контрактов на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов на общую сумму 211,8 млн руб. Источник в силовых структурах Ростовской области заявил, что обвинение чиновникам Минздрава Ростовской области еще не предъявлено.