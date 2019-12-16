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Силовики опровергли предъявление обвинения чиновникам Минздрава из Ростова

16 декабря 2019, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
татьяна быковская Станислав Беседовский
Предъявление обвинения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской и ее заместителю Станиславу Беседовскому, как пишут СМИ, силовики опровергли, передает RostovGazeta.

Высокопоставленных чиновников Минздрава Ростовской области задержали 28 ноября. Быковскую посадили под домашний арест на два месяца, тот же срок, только в СИЗО получил ее помощник. Как сообщает «КоммерсантЪ», Следственное управление ФСБ по Ростовской области предъявило обвинение Быковской и Беседовскому по ч.1 ст. 286 — превышение должностных полномочий.

Следствие полагает, что до 2017 года министр контактировала с руководителем швейцарской компании AFD Group SA Александром Данченко, который занимался обезвреживанием медицинских отходов, пишет издание. Быковская вступила в сговор с директором швейцарской компании, чтобы помочь ему выиграть госконтракт.

В итоге, в прошлом году «Центр 100» получил четыре контракта на сумму почти 85 млн рублей только в прошлом году. В текущем году фирма заключила 136 контрактов на сбор, вывоз и утилизацию медицинских отходов на общую сумму 211,8 млн руб. Источник в силовых структурах Ростовской области заявил, что обвинение чиновникам Минздрава Ростовской области еще не предъявлено.

«Следствие пока ничего по данному делу не озвучивает», — отметил источник.

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