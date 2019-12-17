Нового главу Ленинского района назначили в Ростове

О предложении назначить депутата заксобрания региона Владимира Влазнева на должность главы Ленинского района заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Депутаты единогласно проголосовали за Влазнева. Логвиненко добавил, что в связи с плохим состоянием здоровья ранее назначенный на эту должность Владимир Островский был вынужден отказаться от «кресла» главы.
Сити-менеджер добавил, что если Островский пожелает, он может занять должность в администрации города. Владимир Влазнев родился в Азове, ему 48 лет. В течение последних десяти лет Влазнев является заместителем руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».