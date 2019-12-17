Нового главу Ленинского района назначили в Ростове

Сити-менеджер добавил, что если Островский пожелает, он может занять должность в администрации города. Владимир Влазнев родился в Азове, ему 48 лет. В течение последних десяти лет Влазнев является заместителем руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».