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Нового главу Ленинского района назначили в Ростове

17 декабря 2019, 09:51
Фото: rostov-gorod.ru
владимир влазнев ленинский район
На должность главы Ленинского района Ростова-на-Дону на заседании гордумы во вторник депутаты назначили Владимира Влазнева, сообщает RostovGazeta.

О предложении назначить депутата заксобрания региона Владимира Влазнева на должность главы Ленинского района заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Депутаты единогласно проголосовали за Влазнева. Логвиненко добавил, что в связи с плохим состоянием здоровья ранее назначенный на эту должность Владимир Островский был вынужден отказаться от «кресла» главы.

Сити-менеджер добавил, что если Островский пожелает, он может занять должность в администрации города. Владимир Влазнев родился в Азове, ему 48 лет. В течение последних десяти лет Влазнев является заместителем руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

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