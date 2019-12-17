Объем построенного жилья в Ростовской области за год вырос на 12%

Всего в текущем году в области сдали 2,24 миллиона квадратных метров жилья, что позволило региону занять четвертое место в России и второе в Южном федеральном округе. Больше, чем в Ростовской области, жилья достроили в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае.