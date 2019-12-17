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Объем построенного жилья в Ростовской области за год вырос на 12%

17 декабря 2019, 08:33
Фото: donland.ru
новостройка
В 2019 году в Ростовской области сдали в эксплуатацию на 12,2% больше жилья, чем годом ранее, сообщило региональное правительство.

Всего в текущем году в области сдали 2,24 миллиона квадратных метров жилья, что позволило региону занять четвертое место в России и второе в Южном федеральном округе. Больше, чем в Ростовской области, жилья достроили в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае.

Отмечается, что к 2024 году в Ростовской области планируют ежегодно вводить в эксплуатацию по 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Всего за ближайшие пять лет в регионе хотят построить новых квартир общей площадью 18 миллионов квадратных метров.

Ранее в Ростове ключи от квартир получили более 200 обманутых дольщиков.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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