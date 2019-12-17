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Спрос ростовчан на крыс в преддверии Нового года вырос на треть

17 декабря 2019, 07:50
Фото: pxhere.com
новый год крыса
В Ростове-на-Дону спрос на одомашненных крыс за год вырос на 34%, число предложений увеличилось на 14%, сообщает Avito.

Главным символом 2020 года будет крыса, в связи с этим грызун стал весьма популярен в России. В преддверии Нового года в Ростове спрос на грызунов резко увеличился.

«Стоимость живого грызуна составляет 630 рублей. Сувенир в виде крысы обойдется в 1 тысячу рублей», — сказано в сообщении.

Эксперты выяснили, что среди россиян больше всего спрос на крыс увеличился в Краснодаре — на 632%. На втором и третьем местах идут Казань и Ижевск с показателями 379% и 350%.

Ростов находится на 20-й строчке рейтинга.

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