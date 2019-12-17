Спрос ростовчан на крыс в преддверии Нового года вырос на треть

Главным символом 2020 года будет крыса, в связи с этим грызун стал весьма популярен в России. В преддверии Нового года в Ростове спрос на грызунов резко увеличился.
«Стоимость живого грызуна составляет 630 рублей. Сувенир в виде крысы обойдется в 1 тысячу рублей», — сказано в сообщении.
Эксперты выяснили, что среди россиян больше всего спрос на крыс увеличился в Краснодаре — на 632%. На втором и третьем местах идут Казань и Ижевск с показателями 379% и 350%.
Ростов находится на 20-й строчке рейтинга.