Депутаты гордумы Ростова выбрали главу Ленинского района

Кандидатура депутата регионального Законодательного собрания Владимира Влазнева на должность главы Ленинского района была предложена сити-менеджером Алексеем Логвиненко.
Занимавший ранее эту должность Владимир Островский был вынужден уволиться по состоянию здоровья. При этом Алексей Логвиненко отметил, что при желании Островский может занять одну из должностей в городской администрации.
Владимир Влазнев родился в Азове, ему 48 лет. В течение последних десяти лет Влазнев является заместителем руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».