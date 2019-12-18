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Депутаты гордумы Ростова выбрали главу Ленинского района

18 декабря 2019, 04:56
Фото: zsro.ru
Депутаты гордумы Ростова-на-Дону единогласно проголосовали за назначение на должность главы Ленинского района Владимира Влазнева, сообщает RostovGazeta.

Кандидатура депутата регионального Законодательного собрания Владимира Влазнева на должность главы Ленинского района была предложена сити-менеджером Алексеем Логвиненко.

Занимавший ранее эту должность Владимир Островский был вынужден уволиться по состоянию здоровья. При этом Алексей Логвиненко отметил, что при желании Островский может занять одну из должностей в городской администрации.

Владимир Влазнев родился в Азове, ему 48 лет. В течение последних десяти лет Влазнев является заместителем руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

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