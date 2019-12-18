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Конкурсное производство «Русскому национальному банку» из Ростова продлили до мая

18 декабря 2019, 12:17
Фото: needpix.com
На полгода продлили конкурсное производство ООО «Русский Национальный Банк», зарегистрированному в Ростове-на-Дону, следует из материалов электронной картотеки Арбитражного суда.

Решением Арбитражного суда Ростовской области конкурсное производство продлили до 13 мая 2020 года, очередное судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении или завершении конкурсного производства назначили на 6 мая.

Причиной продления процедуры стало незавершение расчетов с кредиторами и не оконченное формирование конкурсной массы.

«Русский национальный банк» признали банкротом в ноябре 2018 года по требованию Банка России. Имущество банка выставляли на торги за 280 миллионов рублей, но не смогли продать из-за отсутствия заявок.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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