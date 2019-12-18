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Названа причина медленной газификации Ростовской области

18 декабря 2019, 13:08
Задолженность за газоснабжение назвал главной причиной медленной газификации в Ростовской области губернатор Василий Голубев на совещании в правительстве.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в Ростове прошло совещание о погашении задолженности за потребленный природный газ. В ходе совещания Василий Голубев сообщил, что на 1 декабря 2019 года общая просроченная задолженность за газ в области составила 1,98 миллиарда рублей. Больше всего задолжали потребители в Таганрога, Новочеркасска, Гуково и Азовского района, при этом основными неплательщиками являются управляющие компании и теплоснабжающие организации.

Как отметил глава региона, он ставит перед собой задачу войти в пул регионов, которые первыми в стране полностью закончат газификацию, но накопление долгов затрудняет выполнение поставленной задачи.

Напомним, за 2019 год жители Ростовской области похитили газ на 127 миллиона рублей.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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