Названа причина медленной газификации Ростовской области

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в Ростове прошло совещание о погашении задолженности за потребленный природный газ. В ходе совещания Василий Голубев сообщил, что на 1 декабря 2019 года общая просроченная задолженность за газ в области составила 1,98 миллиарда рублей. Больше всего задолжали потребители в Таганрога, Новочеркасска, Гуково и Азовского района, при этом основными неплательщиками являются управляющие компании и теплоснабжающие организации.