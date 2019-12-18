Свыше 3 млн вызовов принято системой-112 в Ростовской области в 2019 году

В 40% случаев местные жители обращались для консультации, еще 23% вызовов касались вопросов оказания медицинской помощи. Около 3,4% обращений были переадресованы правоохранителям.
Также люди часто звонили по вопросам ЖКХ. В ноябре у специалистов появилась возможность отправлять ответные смс на поступившие сообщения с просьбой о помощи.
«Это стало одним из важнейших обновлений. С начала года операторы приняли более 30 тысяч смс», — уточнил замглавы региона Вадим Артемов.
Добавим, что по единому номеру 112 можно вызвать пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную газовую службу, службу «АНТИТЕРРОР».