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Свыше 3 млн вызовов принято системой-112 в Ростовской области в 2019 году

18 декабря 2019, 08:46
Фото: donland.ru
мчс 112
В Ростовской области более 3,1 миллиона вызовов поступило в систему-112 с начала текущего года, сообщили в правительстве региона.

В 40% случаев местные жители обращались для консультации, еще 23% вызовов касались вопросов оказания медицинской помощи. Около 3,4% обращений были переадресованы правоохранителям.

Также люди часто звонили по вопросам ЖКХ. В ноябре у специалистов появилась возможность отправлять ответные смс на поступившие сообщения с просьбой о помощи.

«Это стало одним из важнейших обновлений. С начала года операторы приняли более 30 тысяч смс», — уточнил замглавы региона Вадим Артемов.

Добавим, что по единому номеру 112 можно вызвать пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную газовую службу, службу «АНТИТЕРРОР».

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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