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Воспитателя детсада в Ростовской области уволили за «приказ» малышам избить мальчика

19 декабря 2019, 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
детский сад воспитательница изиение
В Ростовской области в городе Сальск воспитателя детсада уволили из-за того, что она «приказала» мальчикам, как пишут в СМИ, избить своего 6-летнего одногрупника, сообщил RostovGazeta сотрудник сада.

Мама пострадавшего обратилась в СМИ, рассказав о том, что ее сына избили мальчики из его же группы по «приказу» воспитателя детского сада «Золушка». Дело в том, что мальчик баловался, толкнул ребенка, за это воспитатель собрала всех мальчиков в группе и попросила каждого ударить хулигана. Дети послушно выполнили требование воспитателя. Родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы для разбирательства случившегося. В самом детсаду заведующая пообещала, что воспитатель извинится перед ребенком, однако женщина этого не сделала. За что и была уволена.

«Воспитателя уволили еще вчера [18 декабря]», — сказал сотрудник сада.

Сама заведующая МДОУ №14 «Золушка» Анна Герусова поговорить с журналистом RostovGazeta не смогла — ее срочно вызвали в управление по образованию.

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