Воспитателя детсада в Ростовской области уволили за «приказ» малышам избить мальчика

Мама пострадавшего обратилась в СМИ, рассказав о том, что ее сына избили мальчики из его же группы по «приказу» воспитателя детского сада «Золушка». Дело в том, что мальчик баловался, толкнул ребенка, за это воспитатель собрала всех мальчиков в группе и попросила каждого ударить хулигана. Дети послушно выполнили требование воспитателя. Родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы для разбирательства случившегося. В самом детсаду заведующая пообещала, что воспитатель извинится перед ребенком, однако женщина этого не сделала. За что и была уволена.