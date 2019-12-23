В Ростовской области 19 УК требуют признать недобросовестными

Асташев рассказал, что это достаточно сложная процедура. «Задают вопросы люди, журналисты, сами управляющие компании: «Вы штрафуете, а дома из реестра лицензий не исключаете. Почему вообще не аннулируете лицензии у недобросовестных управляющих компаний?», — добавил он. Спикер пояснил, что основанием для исключения дома из реестра лицензий является применение наказания, предписанного судом, дважды в течение календарного года. Асташев отметил, что наказание должно быть предусмотрено за неисполнение предписаний органа жилищного надзора. «Помимо того, что фактически каждое такое предписание оспаривается управляющей компанией, что затягивает срок его вступления в силу, получить судебное решение достаточно затруднительно, потому что эти вопросы рассматривают мировые судьи. Постановление о привлечении к административной ответственности выдается инспектору, который участвует в рассмотрении дела, без отметки о его вступлении в силу. А уже когда оно вступает в законную силу, мировой суд их отправлять не должен. Поэтому мы здесь работаем отдельно с мировыми судами, делаем им запросы. Это все занимает какое-то время», — добавил он.