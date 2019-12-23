В Ростовской области 19 УК требуют признать недобросовестными

В понедельник на пресс-конференции Асташев рассказал, что в 2019 году инспекция инициировала исключение из реестра лицензий 19 многоквартирных домов. «Жильцы семи домов уже избавились от нерадивых управляющих компаний, приняли решение о выборе другой управляющей организации. На рассмотрении находятся 11 таких заявлений. И по одному многоквартирному дому, несмотря на то, что управляющая компания ненадлежащим образом оказывает услуги по управлению и содержанию общего имущества, собственниками принято решение оставить у себя эту управляющую компанию», — отметил спикер. Он сообщил, что по закону инспекция направляет информацию органам местного самоуправления, в течение двух месяцев те инициируют общее собрание, на котором жильцы либо оставляют старую компанию, либо выбирают новую.
По данным начальника инспекции, в 2018 году было инициировано исключение четырех домов, два из которых были исключены, два также были подтверждены в своих полномочиях.
Асташев рассказал, что это достаточно сложная процедура. «Задают вопросы люди, журналисты, сами управляющие компании: «Вы штрафуете, а дома из реестра лицензий не исключаете. Почему вообще не аннулируете лицензии у недобросовестных управляющих компаний?», — добавил он. Спикер пояснил, что основанием для исключения дома из реестра лицензий является применение наказания, предписанного судом, дважды в течение календарного года. Асташев отметил, что наказание должно быть предусмотрено за неисполнение предписаний органа жилищного надзора. «Помимо того, что фактически каждое такое предписание оспаривается управляющей компанией, что затягивает срок его вступления в силу, получить судебное решение достаточно затруднительно, потому что эти вопросы рассматривают мировые судьи. Постановление о привлечении к административной ответственности выдается инспектору, который участвует в рассмотрении дела, без отметки о его вступлении в силу. А уже когда оно вступает в законную силу, мировой суд их отправлять не должен. Поэтому мы здесь работаем отдельно с мировыми судами, делаем им запросы. Это все занимает какое-то время», — добавил он.