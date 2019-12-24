Школу вместо стадиона выбрали жители Темерника в Ростове

Как пишет donnews.ru, глава города пообещал, что власти Ростова постараются учесть все пожелания жителей, построив и новую школу, и новый стадион. Сложность в том, что в Темернике очень плотная застройка и подобрать подходящий участок для школы проблематично. Власти города планируют сначала построить школу с большой спортивной площадкой, затем в шаговой доступности появится новый стадион.