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Школу вместо стадиона выбрали жители Темерника в Ростове

24 декабря 2019, 15:05
Фото: RostovGazeta
школа темерник
Жители Темерника в Ростове-на-Дону проголосовали за строительство школы вместо существующего стадиона, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Голосование в три этапа провели после того, как инициативные граждане микрорайона написали открытое письмо с просьбой сохранить стадион «Темерник». Голосование помогло выяснить, какую инициативу поддерживает большинство местных жителей.

Как пишет donnews.ru, глава города пообещал, что власти Ростова постараются учесть все пожелания жителей, построив и новую школу, и новый стадион. Сложность в том, что в Темернике очень плотная застройка и подобрать подходящий участок для школы проблематично. Власти города планируют сначала построить школу с большой спортивной площадкой, затем в шаговой доступности появится новый стадион.

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