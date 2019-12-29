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Posted 29 декабря 2019, 11:53

Published 29 декабря 2019, 11:53

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Несколько рейсов задержали в ростовском аэропорту из-за непогоды

29 декабря 2019, 11:53
В Ростове-на-Дону в воскресенье в аэропорту Платов задержали несколько рейсов из-за неблагоприятной погоды, сообщается на сайте воздушной гавани.

Так, задержаны два рейса авиакомпании «Азимут», один из них в Минеральные Воды, второй — в Астрахань. Кроме того, появились проблемы с рейсом перевозчика «Победы», задержан вылет в Москву.

Также в аэропорту был отменен ночной рейс в Стамбул. Все самолеты в аэропорт Платов прибывают по расписанию.

Напомним, с утра в городе образовался сильный туман. Местных жителей попросили быть осторожными в этот период.

#Общество#Новости
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