Несколько рейсов задержали в ростовском аэропорту из-за непогоды

Posted 29 декабря 2019, 11:53
Published 29 декабря 2019, 11:53
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Так, задержаны два рейса авиакомпании «Азимут», один из них в Минеральные Воды, второй — в Астрахань. Кроме того, появились проблемы с рейсом перевозчика «Победы», задержан вылет в Москву.
Также в аэропорту был отменен ночной рейс в Стамбул. Все самолеты в аэропорт Платов прибывают по расписанию.
Напомним, с утра в городе образовался сильный туман. Местных жителей попросили быть осторожными в этот период.