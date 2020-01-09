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Posted 9 января 2020, 08:54

Published 9 января 2020, 08:54

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

На уборку нового кладбища в Ростове в 2020 году потратят 17 млн рублей

9 января 2020, 08:54
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который выполнит работы по содержанию кладбища «Ростовское» в 2020 году, следует из документов на портале госзакупок.

Речь идет о кладбище, которое было открыто в селе Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области в августе 2019 года. Заказчиком выступает МКУ «Служба городских кладбищ».

Потенциальному подрядчику предстоит на протяжении 2020 года убирать территорию погоста, подметать тротуары и наполнять емкости водой. Контракт будет действовать до конца 2020 года.

Максимальная стоимость контракта составляет 17,42 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета Ростова-на-Дону.

Напомним, что сроки ввода нового кладбища в селе Большие Салы в эксплуатацию неоднократно переносились. Работы по строительству погоста выполняло ООО «Дорожное Ремонтно-Строительное управление ЮГА». Однако выполненной работой город остался недоволен.

Территория нового кладбища разделена на кварталы — для воинских и почетных захоронений, для общественных захоронений, вероисповедальные кварталы (мусульманский, буддистский, христианский, иудейский), а также квартал для захоронения урн с прахом.

В конце декабря в Ростове-на-Дону состоялись обыски в административных зданиях Северного кладбища. Ранее власти города и местные жители высказывали претензии к работе ритуальщиков в городе. Жалобы были связаны с длительным оформлением документов.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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