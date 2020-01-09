На уборку нового кладбища в Ростове в 2020 году потратят 17 млн рублей

Posted 9 января 2020, 08:54
Published 9 января 2020, 08:54
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
Речь идет о кладбище, которое было открыто в селе Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области в августе 2019 года. Заказчиком выступает МКУ «Служба городских кладбищ».
Потенциальному подрядчику предстоит на протяжении 2020 года убирать территорию погоста, подметать тротуары и наполнять емкости водой. Контракт будет действовать до конца 2020 года.
Максимальная стоимость контракта составляет 17,42 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджета Ростова-на-Дону.
Напомним, что сроки ввода нового кладбища в селе Большие Салы в эксплуатацию неоднократно переносились. Работы по строительству погоста выполняло ООО «Дорожное Ремонтно-Строительное управление ЮГА». Однако выполненной работой город остался недоволен.
Территория нового кладбища разделена на кварталы — для воинских и почетных захоронений, для общественных захоронений, вероисповедальные кварталы (мусульманский, буддистский, христианский, иудейский), а также квартал для захоронения урн с прахом.
В конце декабря в Ростове-на-Дону состоялись обыски в административных зданиях Северного кладбища. Ранее власти города и местные жители высказывали претензии к работе ритуальщиков в городе. Жалобы были связаны с длительным оформлением документов.