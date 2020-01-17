rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу о деле «ростовских революционеров»

17 января 2020, 07:21
Фото: RostovGazeta
мордасов сидоров шамшин
Конструктор для создания сайтов Tilda заблокировал страницу о деле Яна Сидорова и Владислава Мордасова, осужденных в Ростове-на-Дону, пишет Telegram-канал «Ростовское дело».

Такое решение Tilda приняла из-за политической направленности страницы, созданной на базе платформы. В сообщении юридической службы конструктора говорится, что проект был заблокирован в связи с размещением в нем политически направленной информации. «К сожалению, она (платформа. — Прим. ред.) не предназначена для размещения и публикации информации и/или проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер», — сказано в сообщении.

В Tilda пояснили, что сервис не может ставить под угрозу сайты других пользователей, работая с подобным контентом. Спустя некоторое время администрация сервиса разрешила скачать сайт, чтобы разместить его на другой платформе.

Напомним, что в октябре 2019 года в Ростове вынесли приговор Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину, которых задержали в 2017 году около здания правительства Ростовской области. Мордасову было назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и семь месяцев. Сидорову — шесть лет шесть месяцев, Шашмину — три года условно.

В ноябре 2017 года Ян Сидоров, которому на тот момент было 18 лет, и Владислав Мордасов, которому было 21, вышли к зданию правительства с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку», парней задержали.

Фото из материалов дела

При себе у них нашли плакаты, мегафон, армейские ремни. Неподалеку от этого места задержали и 18-летнего Вячеслава Шашмина. По версии защиты, ребята вышли на мирный пикет, а Шашмин договорился встретиться с друзьями около правительства, чтобы потом поиграть в страйкбол.

По версии обвинения, парни планировали провести массовые беспорядки с применением насилия. Как позже выяснили следователи, ребята состояли в одном Telegram-чате, где Мордасов и Сидоров были администраторами. Там якобы подбирались участники для ноябрьской акции, которая «была призвана дестабилизировать обстановку», высказывались идеи о свержении власти с помощью насилия и погромов имущества. Кроме этого, участники дважды встречались, чтобы обсудить детали акции.

Материалы по теме
Судьям поступали угрозы при рассмотрении апелляции по делу ростовских революционеров«Ростовских революционеров» отправили в одиночные камеры
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00