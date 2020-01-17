Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу о деле «ростовских революционеров»

Такое решение Tilda приняла из-за политической направленности страницы, созданной на базе платформы. В сообщении юридической службы конструктора говорится, что проект был заблокирован в связи с размещением в нем политически направленной информации. «К сожалению, она (платформа. — Прим. ред.) не предназначена для размещения и публикации информации и/или проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер», — сказано в сообщении.
В Tilda пояснили, что сервис не может ставить под угрозу сайты других пользователей, работая с подобным контентом. Спустя некоторое время администрация сервиса разрешила скачать сайт, чтобы разместить его на другой платформе.
Напомним, что в октябре 2019 года в Ростове вынесли приговор Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину, которых задержали в 2017 году около здания правительства Ростовской области. Мордасову было назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и семь месяцев. Сидорову — шесть лет шесть месяцев, Шашмину — три года условно.
В ноябре 2017 года Ян Сидоров, которому на тот момент было 18 лет, и Владислав Мордасов, которому было 21, вышли к зданию правительства с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку», парней задержали.
При себе у них нашли плакаты, мегафон, армейские ремни. Неподалеку от этого места задержали и 18-летнего Вячеслава Шашмина. По версии защиты, ребята вышли на мирный пикет, а Шашмин договорился встретиться с друзьями около правительства, чтобы потом поиграть в страйкбол.
По версии обвинения, парни планировали провести массовые беспорядки с применением насилия. Как позже выяснили следователи, ребята состояли в одном Telegram-чате, где Мордасов и Сидоров были администраторами. Там якобы подбирались участники для ноябрьской акции, которая «была призвана дестабилизировать обстановку», высказывались идеи о свержении власти с помощью насилия и погромов имущества. Кроме этого, участники дважды встречались, чтобы обсудить детали акции.