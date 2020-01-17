Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу о деле «ростовских революционеров»

Напомним, что в октябре 2019 года в Ростове вынесли приговор Яну Сидорову, Владиславу Мордасову и Вячеславу Шашмину, которых задержали в 2017 году около здания правительства Ростовской области. Мордасову было назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и семь месяцев. Сидорову — шесть лет шесть месяцев, Шашмину — три года условно.