«Мордобой» устроили неизвестные с дольщиками дома под снос в Ростове

Дом на 49 квартир в переулке Хоперском по решению суда надо сносить, оно построено с нарушениями. Однако дольщики продолжают бороться за свою жилплощадь и устраивать митинги. Жильцы надеются на новый непринятый пока еще закон о самостроях, жалуются в прокуратуру, но дело не сдвигается с точки. Люди уже не живут в этом доме, мансарду снесли в ноябре прошлого года, чтобы привести дом в соответствие с нормами.