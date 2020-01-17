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Posted 17 января 2020, 11:05

Published 17 января 2020, 11:05

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

«Мордобой» устроили неизвестные с дольщиками дома под снос в Ростове

17 января 2020, 11:05
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Эксклюзив
Неизвестные лица утром в пятницу пришли в дом в переулке Хоперском, чтобы снести незаконную постройку, однако между ними и дольщиками завязалась драка, сообщила RostovGazeta одна из дольщиц Анна Гурашвили.

Дом на 49 квартир в переулке Хоперском по решению суда надо сносить, оно построено с нарушениями. Однако дольщики продолжают бороться за свою жилплощадь и устраивать митинги. Жильцы надеются на новый непринятый пока еще закон о самостроях, жалуются в прокуратуру, но дело не сдвигается с точки. Люди уже не живут в этом доме, мансарду снесли в ноябре прошлого года, чтобы привести дом в соответствие с нормами.

«В очередной раз пришли какие-то люди неизвестные, начали сносить. Не соблюдают правила сноса, нет заграждений, нет документов у них на руках. В итоге они „налетели“ на дольщиков, мы им не разрешаем сносить, произошла потасовка. Просто приезжают морадеры-вышибалы, потом выставляют на продажу строительные материалы наши», — говорит Анна.

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