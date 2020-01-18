Грибы и цветы начали расти в Ростове в январе

Posted 18 января 2020, 20:34
Published 18 января 2020, 20:34
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Автор публикации разместил фото, на котором показал цветущие растения. Видно, что на земле отсутствует снег.
«Вот такие „крещенские морозы“ в Ростове. Пошли в рост пионы, розы, тюльпаны, подснежники. Сирень почки распускает, уже некоторые ранние сорта абрикоса цветут», — сказано в подписи к фото.
Пользователи в комментариях написали, что еще ждут морозов, которые уничтожат растения. «Все это замечательно, но беспокоит совсем другое. Что будет, если зима все же захочет отыграться и вспомнить о своих правах? Если ударят морозы? Ведь прошла только половина сезона», — прозвучало в комментариях.