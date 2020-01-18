rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2020, 20:34

Published 18 января 2020, 20:34

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Грибы и цветы начали расти в Ростове в январе

18 января 2020, 20:34
В Ростове-на-Дону из-за слишком теплой зимы из земли начали появляться грибы и цветы, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показал цветущие растения. Видно, что на земле отсутствует снег.

«Вот такие „крещенские морозы“ в Ростове. Пошли в рост пионы, розы, тюльпаны, подснежники. Сирень почки распускает, уже некоторые ранние сорта абрикоса цветут», — сказано в подписи к фото.

Пользователи в комментариях написали, что еще ждут морозов, которые уничтожат растения. «Все это замечательно, но беспокоит совсем другое. Что будет, если зима все же захочет отыграться и вспомнить о своих правах? Если ударят морозы? Ведь прошла только половина сезона», — прозвучало в комментариях.

Материалы по теме
Набережную затопило в Геленджике из-за непогоды
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика