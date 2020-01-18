Грибы и цветы начали расти в Ростове в январе

Пользователи в комментариях написали, что еще ждут морозов, которые уничтожат растения. «Все это замечательно, но беспокоит совсем другое. Что будет, если зима все же захочет отыграться и вспомнить о своих правах? Если ударят морозы? Ведь прошла только половина сезона», — прозвучало в комментариях.