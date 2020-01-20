Снегопад ожидается в Ростовской области

В Ростове в понедельник и вторник температура воздуха не поднимется выше одного градуса. В эти дни будет облачно, но без осадков.
В среду в городе начнутся дожди, воздух прогреется до 3 градусов. Ночью может выпасть снег, а днем снова продолжатся дожди.
В пятницу осадки прекратятся, однако в субботу синоптики пообещали дождливую погоду. К воскресенью температура воздуха днем может вырасти до 6 градусов.
Добавим, что в ночное время на неделе могут прийти заморозки с температурой до минус 3 градусов.