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Снегопад ожидается в Ростовской области

20 января 2020, 05:49
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в середине недели может выпасть снег, а температура опустится до отрицательных значений, сообщили в Гидрометцентре.

В Ростове в понедельник и вторник температура воздуха не поднимется выше одного градуса. В эти дни будет облачно, но без осадков.

В среду в городе начнутся дожди, воздух прогреется до 3 градусов. Ночью может выпасть снег, а днем снова продолжатся дожди.

В пятницу осадки прекратятся, однако в субботу синоптики пообещали дождливую погоду. К воскресенью температура воздуха днем может вырасти до 6 градусов.

Добавим, что в ночное время на неделе могут прийти заморозки с температурой до минус 3 градусов.

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