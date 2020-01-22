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Надбавку к пенсии для людей старше 80 лет увеличили в Ростовской области

22 января 2020, 08:42
Фото: donland.ru
пенсия
В Ростовской области увеличили надбавку к пенсии при достижении 80 лет, сообщило региональное правительство.

В страховую пенсию по старости каждого пенсионера уже включена фиксированная выплата, в 2020 году ее сумма увеличилась на 6,6% и составила 5 686,25 рубля.

Пенсионеры старше 80 лет получают фиксированную выплату в двойном размере, поэтому с 1 января 2020 года страховая пенсия для указанной категории лиц увеличится на 5686,25 рубля. Изменение касается только получателей пенсии по старости и не распространяется на пенсии по утере кормильца и социальные. Кроме того, не увеличивается пенсия при достижении 80 лет инвалидами первой группы, так как они и так получают фиксированную выплату в двойном размере.

Ранее в министерстве финансов рассказали о новой системе накопительной пенсии.

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