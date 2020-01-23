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Кадровый голод беспокоит губернатора Ростовской области

23 января 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
отдел кадров
Недостаток кадров входит в тройку проблем Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев на большой пресс-конференции.

По словам губернатора, решение кадровых вопросов в области бывает непростым, кроме того, существуют определенные проблемы со специалистами в муниципалитетах.

«Я задавал вопрос: „Кто хочет пойти работать министром жилищно-коммунального хозяйства? Пожалуйста, приходите завтра“. Никто руку не поднял, никто и не пришел. Эта проблема входит в тройку проблем, которые беспокоят людей», — сказал Голубев.

Что касается решения кадровых проблем, то, по словам губернатора, он всегда старается опираться на местные кадры, но не против и способных привнести что-то новое специалистов из других регионов страны. При этом команда должна быть достаточно сильной, чтобы работать на перспективу.

«Меня интересуют профессионалы, я из них „своих“ сделаю. Или, по крайней мере, я их сделаю членами команды или буду к этому стремиться. В будущем прежде всего я собираюсь опираться только на кадры Ростовской области. Но профессионалы, которые могут привнести что-то новое, меня тоже интересуют. И если эти профессионалы будут болеть за эту землю, почему нет?» — отметил Голубев, отвечая на вопрос о формировании своей команды.

Также Голубев сообщил о планах запуска производства на обанкротившихся предприятиях региона «Евродон» и «Белая птица».

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