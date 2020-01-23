Кадровый голод беспокоит губернатора Ростовской области

«Меня интересуют профессионалы, я из них „своих“ сделаю. Или, по крайней мере, я их сделаю членами команды или буду к этому стремиться. В будущем прежде всего я собираюсь опираться только на кадры Ростовской области. Но профессионалы, которые могут привнести что-то новое, меня тоже интересуют. И если эти профессионалы будут болеть за эту землю, почему нет?» — отметил Голубев, отвечая на вопрос о формировании своей команды.