Новые рейсы появятся из ростовского аэропорта Платов

Posted 23 января 2020, 05:17
Published 23 января 2020, 05:17
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
Речь идет о рейсах в Волгоград и Астрахань, их будет выполнять компания Utair. По данным издания Rostof.ru, перелеты начнутся с 3 марта.
В Волгоград рейсы будут совершаться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Астрахань можно будет улететь во вторник или пятницу, вылет назначен на 18.40 мск.
Ранее стало известно, что перевозчик «Азимут» запустит авиарейсы из Ростова в Мюнхен. Они будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам.