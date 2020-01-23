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Posted 23 января 2020, 05:17

Published 23 января 2020, 05:17

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

Новые рейсы появятся из ростовского аэропорта Платов

23 января 2020, 05:17
В Ростове-на-Дону запустили продажу билетов на рейсы из аэропорта Платов по двум новым направлениям, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Речь идет о рейсах в Волгоград и Астрахань, их будет выполнять компания Utair. По данным издания Rostof.ru, перелеты начнутся с 3 марта.

В Волгоград рейсы будут совершаться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Астрахань можно будет улететь во вторник или пятницу, вылет назначен на 18.40 мск.

Ранее стало известно, что перевозчик «Азимут» запустит авиарейсы из Ростова в Мюнхен. Они будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам.

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