rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сильный ветер повалил деревья на машины и провода в Ростове

25 января 2020, 12:50
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону сильные порывы ветра повалили несколько деревьев, в том числе на провода ЛЭП, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

На улице Сержантова на Kia Optima рухнуло дерево, повредив крышу и стекла. Машина в этот момент была припаркована.

Кроме того, растения падали на провода ЛЭП, обрывая их. Еще одно дерево ветер повалил на дорогу на улице Левобережной, из-за чего оказалось затруднено движение.

В этот же день рядом с Сальском перекати-поле перекрыло движение по проезжей части. По словам местных жителей, за Ростовом образовалась пылевая буря.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что в такую погоду не выходят из дома.

Напомним, жителей Ростовской области предупреждали об усилении ветра до 23 метров в секунду.

Материалы по теме
Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогодыУраган и воронки на дороге: ростовчане рассказали о последствиях непогоды в городеНесколько рейсов задержали в ростовском аэропорту из-за непогоды
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00