Сильный ветер повалил деревья на машины и провода в Ростове

На улице Сержантова на Kia Optima рухнуло дерево, повредив крышу и стекла. Машина в этот момент была припаркована.
Кроме того, растения падали на провода ЛЭП, обрывая их. Еще одно дерево ветер повалил на дорогу на улице Левобережной, из-за чего оказалось затруднено движение.
В этот же день рядом с Сальском перекати-поле перекрыло движение по проезжей части. По словам местных жителей, за Ростовом образовалась пылевая буря.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что в такую погоду не выходят из дома.