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Большинство соцобъектов Ростовской области оказались не адаптированы для инвалидов

27 января 2020, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
инвалид доступная среда
Основным недостатком работы социальных учреждений в Ростовской области стала неприспособленность объектов для инвалидов, сообщило региональное Законодательное собрание.

В частности, большинство соцобъектов региона оказались не оборудованы специализированными выделенными стоянками, расширенными проемами, в них нет адаптированных лифтов и поручней.

Вторым недостатком стала недостаточная открытость работы соцобъектов. Многие жители области хотели бы, чтобы была возможность подать электронное обращение, жалобу или предложение, а также свободно высказать свое мнение о качестве предоставления этих услуг. Подобная услуга есть на сайте регионального министерства труда и социального развития, но отсутствует на сайтах большинства учреждений.

Ранее в Ростовской области провели независимую оценку больниц и выяснили, что частная медицина уступает государственной.

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