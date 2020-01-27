Большинство соцобъектов Ростовской области оказались не адаптированы для инвалидов

Вторым недостатком стала недостаточная открытость работы соцобъектов. Многие жители области хотели бы, чтобы была возможность подать электронное обращение, жалобу или предложение, а также свободно высказать свое мнение о качестве предоставления этих услуг. Подобная услуга есть на сайте регионального министерства труда и социального развития, но отсутствует на сайтах большинства учреждений.