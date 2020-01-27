На определение внутренних границ Ростовской области направят 800 млн руб

Глава регионального Минстроя подчеркнул важность данных мероприятий, поскольку уже с 1 января 2021 года муниципалитетам запретят выдавать разрешения на строительство жилых зданий, если в Роскадастре будут отсутствовать сведения о границах населенных пунктов.
В течение 2020 года в Ростовской области необходимо определить границы более 2,29 тысячи населенных пунктов и внести сведения о более, чем 60 тысячах территориальных зон.
При этом, по словам Сергея Куц, работа по определению границ с соседними регионами в Ростовской области уже была выполнена.