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На определение внутренних границ Ростовской области направят 800 млн руб

27 января 2020, 09:09
Фото: kremlin.ru
Муниципальным образованиям в Ростовской области направят в общей сложности 800 миллионов рублей в 2020 году на установку границ всех населенных пунктов, сообщил министр строительства региона Сергей Куц.

Глава регионального Минстроя подчеркнул важность данных мероприятий, поскольку уже с 1 января 2021 года муниципалитетам запретят выдавать разрешения на строительство жилых зданий, если в Роскадастре будут отсутствовать сведения о границах населенных пунктов.

В течение 2020 года в Ростовской области необходимо определить границы более 2,29 тысячи населенных пунктов и внести сведения о более, чем 60 тысячах территориальных зон.

При этом, по словам Сергея Куц, работа по определению границ с соседними регионами в Ростовской области уже была выполнена.

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