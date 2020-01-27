Перекрывшему в Москве дорогу ростовскому дальнобойщику выплатили зарплату

Мужчина на улице Бауманской поставил свою фуру поперек дороги и забрался на крышу. Он заявил, что никуда не уедет, пока ему не выплатят зарплату.
По данным издания, водитель Виктор Синебрюхов является отцом семерых детей. Ему не платят зарплату и заставляют ездить на неисправной технике.
Отмечается, что мужчина прекратил акцию протеста и движение возобновили. «В эту ситуацию вмешался Роструд, после чего работодатель выплатил деньги водителю. Компания называется «Транспортные технологии», — сказано в сообщении.