Ростовские эксперты рассказали, кому выгодно распространение коронавируса

Как считает эксперт, от этой глобальной шумихи выигрывал фармацевтический рынок, причем не только отдельных стран, но и глобальный. «Крупные игроки этого рынка запускают в это время новые антивирусные препараты, а лекарства дорожают, причем не только в национальных валютах, но и в долларовом эквиваленте», — пояснила аналитик. По ее данным, за девять месяцев 2019 года фармацевтический рынок России по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 16% в денежном выражении и плюс 7% — в натуральном.