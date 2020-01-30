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Ростовские эксперты рассказали, кому выгодно распространение коронавируса

30 января 2020, 14:08
Фото: wikimedia.org
коронавирус
От шумихи, связанной с коронавирусом, выигрывает глобальный фармацевтический рынок, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Мильчакова отметила, что лихорадка «Эбола», вирус атипичной пневмонии, свиной грипп, способные вызвать эпидемии в странах, как и коронавирус, пользовались успехом на телевидении и в новостях, но в итоге оказывались местной историей.

Как считает эксперт, от этой глобальной шумихи выигрывал фармацевтический рынок, причем не только отдельных стран, но и глобальный. «Крупные игроки этого рынка запускают в это время новые антивирусные препараты, а лекарства дорожают, причем не только в национальных валютах, но и в долларовом эквиваленте», — пояснила аналитик. По ее данным, за девять месяцев 2019 года фармацевтический рынок России по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 16% в денежном выражении и плюс 7% — в натуральном.

Мильчакова считает, что на рост этого рынка также влияет изменение климата: теплой неустойчивой зимой простуда, вирусы ОРВИ и гриппа довольно распространены, это хороший повод для выпуска новых лекарств и дорогих вакцин. «Особенно на фоне новостей о появлении где-либо в мире некоего страшного вируса, способного вызывать эпидемии с летальным исходом», — пояснила эксперт.

Более подробно о том, как коронавирус влияет на экономику, и действительно ли он грозит жителям Ростовской области, читайте в материале RostovGazeta.

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