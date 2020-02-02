Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове

Posted 2 февраля 2020, 14:54
Published 2 февраля 2020, 14:54
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
По данным издания, в феврале сеть магазинов «Пятерочка» отметила Новый год и подвела итоги года. Всего на праздник в Ростов приехали около 1,2 тысячи человек.
«Шоу состоялось в „ДонЭкспоцентре“, лучших сотрудников ожидали награды. „Изюминкой“ праздника должна была стать Бузова, она опоздала почти на час», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города. По данным 1rnd, певице также платили по 7 тысяч рублей суточных.