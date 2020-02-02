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Posted 2 февраля 2020, 14:54

Published 2 февраля 2020, 14:54

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове

2 февраля 2020, 14:54
Известная сеть магазинов «Пятерочка» отметила в феврале корпоратив и пригласила выступить певицу Ольгу Бузову, пишет издание 1rnd.ru.

По данным издания, в феврале сеть магазинов «Пятерочка» отметила Новый год и подвела итоги года. Всего на праздник в Ростов приехали около 1,2 тысячи человек.

«Шоу состоялось в „ДонЭкспоцентре“, лучших сотрудников ожидали награды. „Изюминкой“ праздника должна была стать Бузова, она опоздала почти на час», — сказано в сообщении.

Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города. По данным 1rnd, певице также платили по 7 тысяч рублей суточных.

#Общество#Новости
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