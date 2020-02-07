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Posted 7 февраля 2020, 20:23

Published 7 февраля 2020, 20:23

Modified 1 октября 2024, 14:00

Updated 1 октября 2024, 14:00

В Ростове проверили качество дезинфекции общественного транспорта из-за коронавируса

7 февраля 2020, 20:23
В Ростове-на-Дону проверили качество дезинфекции общественного транспорта в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении городской администрации.

Автобусы дезинфицируют в конце рабочего дня, машины загоняются в боксы для санобработки и специалисты обрабатывают автобусы снаружи и внутри специальными средствами, которые сертифицированы Роспотребнадзором.

Кроме того, водителям выдают специальные средства для обработки машин на конечных остановках в течение всего дня. Они протирают поручни, спинки сидений, а также рамки окон.

По словам директора департамента транспорта Христофора Ермашова, дезинфекция проводится на всех транспортных предприятиях Ростова ежедневно в течение года и является частью обязательств муниципальных контрактов, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области наблюдается более 200 человек с подозрением на коронавирус.

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