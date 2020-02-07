В Ростове проверили качество дезинфекции общественного транспорта из-за коронавируса

Posted 7 февраля 2020, 20:23
Published 7 февраля 2020, 20:23
Modified 1 октября 2024, 14:00
Updated 1 октября 2024, 14:00
Автобусы дезинфицируют в конце рабочего дня, машины загоняются в боксы для санобработки и специалисты обрабатывают автобусы снаружи и внутри специальными средствами, которые сертифицированы Роспотребнадзором.
Кроме того, водителям выдают специальные средства для обработки машин на конечных остановках в течение всего дня. Они протирают поручни, спинки сидений, а также рамки окон.
По словам директора департамента транспорта Христофора Ермашова, дезинфекция проводится на всех транспортных предприятиях Ростова ежедневно в течение года и является частью обязательств муниципальных контрактов, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области наблюдается более 200 человек с подозрением на коронавирус.