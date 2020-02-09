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Posted 9 февраля 2020, 11:53

Published 9 февраля 2020, 11:53

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Отдохнувшей назвали фолловеры ростовчанку Анастасию Костенко после родов

9 февраля 2020, 11:53
Модель из Ростова-на-Дону и жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала первые фотографии после выписки из роддома на своей странице в соцсети.

На фотографиях Костенко одета в светлое облегающее платье длиной ниже колена, на ногах светлые же туфли на каблуке. Такой образ вызвал одобрение подписчиков, которые отметили, что Костенко выглядит отдохнувшей после родов.

«Какая красивая, отдохнувшая», — написал один из комментаторов. «Фигура как не рожали», — восхитился другой пользователь. «Замечательно выглядите после родов», — отметил еще один фолловер.

При этом многие обратили внимание, каким счастливым выглядит Дмитрий Тарасов. «Папа аж светится от счастья», — писали пользователи.

Анастасия Костенко родила вторую дочь 5 февраля, а 8 февраля ее выписали из роддома.

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