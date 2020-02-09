Отдохнувшей назвали фолловеры ростовчанку Анастасию Костенко после родов

Posted 9 февраля 2020, 11:53
Published 9 февраля 2020, 11:53
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
На фотографиях Костенко одета в светлое облегающее платье длиной ниже колена, на ногах светлые же туфли на каблуке. Такой образ вызвал одобрение подписчиков, которые отметили, что Костенко выглядит отдохнувшей после родов.
«Какая красивая, отдохнувшая», — написал один из комментаторов. «Фигура как не рожали», — восхитился другой пользователь. «Замечательно выглядите после родов», — отметил еще один фолловер.
При этом многие обратили внимание, каким счастливым выглядит Дмитрий Тарасов. «Папа аж светится от счастья», — писали пользователи.