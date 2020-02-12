Ростовчанке Костенко предложили назвать новорожденную дочь Ольгой в честь Бузовой

Но одним из самых популярных предположений стало имя Милена или Мелена, поскольку старшую дочь четы Тарасовых зовут Милана. Кроме того, фоловеры предложили назвать девочку Авророй, Евой, Милорой, Камиллой. Еще одна подписчица предположила, что новорожденной дали имя Ксения в честь Ксении Петербургской.