Ростовчанке Костенко предложили назвать новорожденную дочь Ольгой в честь Бузовой

Posted 12 февраля 2020, 10:54
Published 12 февраля 2020, 10:54
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В настоящее время Тарасов и Костенко хранят в тайне имя своей новорожденной дочери, поэтому подписчики пытаются угадать это и предлагают самые разнообразные варианты.
Например, одна из подписчиц предложила паре назвать дочь в честь бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой.
Но одним из самых популярных предположений стало имя Милена или Мелена, поскольку старшую дочь четы Тарасовых зовут Милана. Кроме того, фоловеры предложили назвать девочку Авророй, Евой, Милорой, Камиллой. Еще одна подписчица предположила, что новорожденной дали имя Ксения в честь Ксении Петербургской.
Ранее Анастасия Костенко опубликовала снимок с двумя своими дочерьми. При этом лицо новорожденной девочки Анастасия закрывать не стала.