Один из ростовских «революционеров» этапирован в Ульяновск

В октябре прошлого года был вынесен приговор двум ребятам — Яну Сидорову и Владиславу Мордасову. Молодые люди, задержанные возле правительства Ростовской области с плакатом, проведут в колонии более шести лет. В Ростове почти каждые выходные мамы осужденных вместе с общественниками устраивают одиночные пикеты, пытаясь привлечь внимание к чрезмерно строгому наказанию.