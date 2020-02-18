Один из ростовских «революционеров» этапирован в Ульяновск

Posted 18 февраля 2020, 16:28
Published 18 февраля 2020, 16:28
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В октябре прошлого года был вынесен приговор двум ребятам — Яну Сидорову и Владиславу Мордасову. Молодые люди, задержанные возле правительства Ростовской области с плакатом, проведут в колонии более шести лет. В Ростове почти каждые выходные мамы осужденных вместе с общественниками устраивают одиночные пикеты, пытаясь привлечь внимание к чрезмерно строгому наказанию.
«Сидоров был этапирован в Ульяновскую область из Ростова-на-Дону. В какую именно колонию попадет осужденный, пока неизвестно», — сказал источник.
Добавим, на момент совершения преступления (2017 год) Сидорову не было 17 лет.
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