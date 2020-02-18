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Posted 18 февраля 2020, 16:28

Published 18 февраля 2020, 16:28

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Один из ростовских «революционеров» этапирован в Ульяновск

18 февраля 2020, 16:28
Сюжет
Эксклюзив
Осужденный за «подготовку массовых беспорядков» Ян Сидоров из Ростова-на-Дону этапирован в Ульяновскую область, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В октябре прошлого года был вынесен приговор двум ребятам — Яну Сидорову и Владиславу Мордасову. Молодые люди, задержанные возле правительства Ростовской области с плакатом, проведут в колонии более шести лет. В Ростове почти каждые выходные мамы осужденных вместе с общественниками устраивают одиночные пикеты, пытаясь привлечь внимание к чрезмерно строгому наказанию.

«Сидоров был этапирован в Ульяновскую область из Ростова-на-Дону. В какую именно колонию попадет осужденный, пока неизвестно», — сказал источник.

Добавим, на момент совершения преступления (2017 год) Сидорову не было 17 лет.

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