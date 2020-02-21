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Почти все проверенные табачные ларьки в Ростове работают с нарушениями

21 февраля 2020, 08:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
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В Ростове-на-Дону состоялись рейды по табачным ларькам и практически во всех были найдены нарушения, сообщили активисты ОНФ.

Участниками рейдов также стали полицейские и представители прокуратуры. Всего они успели обойти 40 киосков и ларьков, занимающихся продажей сигарет.

«Недочеты есть почти в каждом объекте — торговля безакцизными сигаретами, продавцы без трудовых договоров и даже просроченный табак. Вся информация передается контролирующим органам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что рынок контрафактного табака является серьезной проблемой, решение которой требует комплексного подхода. Во время рейдов убрали ларек на Добровольского, который был установлен самовольно. Владелец добровольно его убирать отказался.

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