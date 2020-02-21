Почти все проверенные табачные ларьки в Ростове работают с нарушениями

Участниками рейдов также стали полицейские и представители прокуратуры. Всего они успели обойти 40 киосков и ларьков, занимающихся продажей сигарет.
«Недочеты есть почти в каждом объекте — торговля безакцизными сигаретами, продавцы без трудовых договоров и даже просроченный табак. Вся информация передается контролирующим органам», — сказано в сообщении.
Отмечается, что рынок контрафактного табака является серьезной проблемой, решение которой требует комплексного подхода. Во время рейдов убрали ларек на Добровольского, который был установлен самовольно. Владелец добровольно его убирать отказался.