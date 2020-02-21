С начала года в Ростовской области сумма средств на счетах эскроу выросла на 20%

По словам управляющего Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Натальи Леонтьевой, в Ростовской области уже есть проекты, реализованные с использованием механизма проектного финансирования, об этом говорит тот факт, что деньги с эскроу счетов уже начали перечисляться застройщикам либо банкам.