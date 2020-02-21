С начала года в Ростовской области сумма средств на счетах эскроу выросла на 20%

С 1 января по 3 февраля число открытых эскроу-счетов выросло в регионе на 22%, а сумма средств, размещенных на них участниками долевого строительства, увеличилась на 20% и составила 4,3 миллиарда рублей.
Кроме того, начала года в Ростовской области были раскрыты 24 счета эскроу, а сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 30,6 миллиона рублей.
По словам управляющего Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Натальи Леонтьевой, в Ростовской области уже есть проекты, реализованные с использованием механизма проектного финансирования, об этом говорит тот факт, что деньги с эскроу счетов уже начали перечисляться застройщикам либо банкам.
Всего на Юге России по состоянию на 3 февраля 2020 года открыты 4, 37 тысячи эскроу-счетов. По этому показателю Ростовская область лидирует среди других регионов Южного федерального округа.