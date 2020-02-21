Семиэтажную детскую поликлинику построят в Азове

Решение о строительстве приняли еще несколько месяцев назад, в данный момент разрабатывают проектно-сметную документацию. Семиэтажное здание появится на территории Центральной городской больницы по улице Измайлова.
«Поликлиника станет централизованным объектом здравоохранения. Он будет рассчитан на обслуживание всего детского населения города», — сказано в сообщении.
В здании предусмотрят зоны функциональной диагностики, хирургическое, эндоскопическое отделения. Кроме того, появятся обучающие классы для родителей и игровые зоны.