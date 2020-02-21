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Семиэтажную детскую поликлинику построят в Азове

21 февраля 2020, 09:03
Фото: gorodazov.ru
В Азове Ростовской области построят детскую поликлинику, отвечающую современным стандартам, сообщили в городской администрации.

Решение о строительстве приняли еще несколько месяцев назад, в данный момент разрабатывают проектно-сметную документацию. Семиэтажное здание появится на территории Центральной городской больницы по улице Измайлова.

«Поликлиника станет централизованным объектом здравоохранения. Он будет рассчитан на обслуживание всего детского населения города», — сказано в сообщении.

В здании предусмотрят зоны функциональной диагностики, хирургическое, эндоскопическое отделения. Кроме того, появятся обучающие классы для родителей и игровые зоны.

Ранее появилась информация, что две новые дороги построят на Левенцовке в Ростове.

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