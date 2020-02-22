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Собственную метеостанцию построят в Ростове

22 февраля 2020, 03:17
Фото: https://www.donland.ru
В Ростове-на-Дону будет создана метеорологическая станция для более точного прогнозирования погоды, сообщили в правительстве региона.

Глава региона Василий Голубев поручил Минприроды проработать этот вопрос до 1 марта. Министерство должно подготовить предложения по реализации проекта.

В данный момент прогнозированием погоды занимается центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ежедневно сотрудники составляют бюллетень, содержащий информацию об опасных явлениях и прогноз на трое суток.

Для более точного прогнозирования нужна станция в черте города. Глава региона также поручил продолжить мониторинг атмосферного воздуха с помощью маршрутных наблюдений.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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