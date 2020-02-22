Собственную метеостанцию построят в Ростове

Глава региона Василий Голубев поручил Минприроды проработать этот вопрос до 1 марта. Министерство должно подготовить предложения по реализации проекта.
В данный момент прогнозированием погоды занимается центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ежедневно сотрудники составляют бюллетень, содержащий информацию об опасных явлениях и прогноз на трое суток.
Для более точного прогнозирования нужна станция в черте города. Глава региона также поручил продолжить мониторинг атмосферного воздуха с помощью маршрутных наблюдений.