Балкон с людьми обвалился в центре Ростова

В момент падения на балконе находились двое мужчин. Один из упавших с пятиметровой высоты мужчин получил закрытый перелом левой лодыжки и пяточной кости правой стопы, второй закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану колена и травматический шок.