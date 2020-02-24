Балкон с людьми обвалился в центре Ростова

Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошел в четыре часа утра 24 февраля, балкон рухнул со второго этажа дома № 32/68 в переулке Семашко.
В момент падения на балконе находились двое мужчин. Один из упавших с пятиметровой высоты мужчин получил закрытый перелом левой лодыжки и пяточной кости правой стопы, второй закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану колена и травматический шок.
Обоих потерпевших в состоянии средней тяжести доставили в городскую больницу № 1 имени Семашко и в ГБСМП. Причины падения балкона не сообщаются.