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Мусорный жбан стал полноправным участником дорожного движения в Ростове

24 февраля 2020, 16:59
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Едущий по проезжей части мусорный жбан развеселил жителей Ростова-на-Дону, необычного участника дорожного движения засняли очевидцы и опубликовали видео в соцсети.

На видео мусорный бак движется самостоятельно в потоке автомобилей по одной из улиц города. «В Ростове замечен самоходный жбан», — подписал видеоролик автор.

«Как тебе такое Илон Маск», — пошутила одна из жительниц города. «Это катается тип из „Улицы Сезам“, он в мусорном жбане живет!», — предположил другой подписчик паблика. «Едет мусор утилизировать», — написал еще один комментатор.

Впрочем, не у всех жителей города видео вызвало повод для шуток. «Эта фигня создаёт аварийную ситуацию на дороге при такой погоде. Где эти типы в форме?», — написала жительница Ростова.

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#Новости#Общество#Видео
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