Мусорный жбан стал полноправным участником дорожного движения в Ростове

На видео мусорный бак движется самостоятельно в потоке автомобилей по одной из улиц города. «В Ростове замечен самоходный жбан», — подписал видеоролик автор.
«Как тебе такое Илон Маск», — пошутила одна из жительниц города. «Это катается тип из „Улицы Сезам“, он в мусорном жбане живет!», — предположил другой подписчик паблика. «Едет мусор утилизировать», — написал еще один комментатор.
Впрочем, не у всех жителей города видео вызвало повод для шуток. «Эта фигня создаёт аварийную ситуацию на дороге при такой погоде. Где эти типы в форме?», — написала жительница Ростова.