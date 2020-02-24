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Полиция Ростова проверяет ЧП с рухнувшим балконом

24 февраля 2020, 12:19
Фото: pxhere.com
Полиция Ростовской области проводит проверку по факту обрушения балкона на улице Семашко, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Балкон второго этажа дома № 32/68 в переулке Семашко рухнул в воскресенье днем. Три человека в результате ЧП попали в ГБСМП с различными травмами. У пострадавших различные переломы и ссадины, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает, сообщили медики.

«В полицию поступило сообщение об обрушении балкона. По данному факту проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

Дом был признан аварийным еще в 2011 году, он нежилой. Как там оказались люди - неизвестно. Земельный участок под трехэтажным домом № 32/68 в переулке Семашко был изъят для муниципальных нужд, а само здание собирались сносить несколько лет назад.

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