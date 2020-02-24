Полиция Ростова проверяет ЧП с рухнувшим балконом

Дом был признан аварийным еще в 2011 году, он нежилой. Как там оказались люди - неизвестно. Земельный участок под трехэтажным домом № 32/68 в переулке Семашко был изъят для муниципальных нужд, а само здание собирались сносить несколько лет назад.