Полиция Ростова проверяет ЧП с рухнувшим балконом

Балкон второго этажа дома № 32/68 в переулке Семашко рухнул в воскресенье днем. Три человека в результате ЧП попали в ГБСМП с различными травмами. У пострадавших различные переломы и ссадины, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает, сообщили медики.
«В полицию поступило сообщение об обрушении балкона. По данному факту проводится проверка», - рассказали в ведомстве.
Дом был признан аварийным еще в 2011 году, он нежилой. Как там оказались люди - неизвестно. Земельный участок под трехэтажным домом № 32/68 в переулке Семашко был изъят для муниципальных нужд, а само здание собирались сносить несколько лет назад.