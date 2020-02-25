Проблемы с водой ожидаются в Таганроге во вторник

До 16.00 мск вода пониженным давлением будет подаваться в районе улиц Дзержинского, Чугунный, Медный. Это связано с техническими работами на улицах Дзержинского — Чугунный.
В это же время проблемы с водой могут быть на улицах Зои Космодемьянской и Воскова. Кроме того, до 18.00 пониженным давлением вода будет подаваться в районе Военного городка. В этот период пройдут работы на улице Вишневой.
Ранее появилась информация, что проверку качества воды проводят только в 13 из 40 существующих родников Ростова-на-Дону. Пробы воды берут только из самых популярных родников города, в остальных воду не проверяют.