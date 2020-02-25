Реконструкцию «Дебальцевского котла» провели в Ростове

В городе состоялись спортивные военно-патриотические мероприятия, получившие название «Блокадный Донбасс». Программа была рассчитана на три дня на специально отведенной площадке.
Для участников организовали турнир по страйкболу, выставку-инсталяцию и реконструкцию боевых действий «Дебальцевский котел», «Освобождение донецкого аэропорта». Участниками в том числе стали казаки.
Добавим, что «Дебальцевский котел» — это боевые действия на юго-востоке Украины, которые произошли пять лет назад. Тогда группировка ВСУ оказалась практически полностью разгромлена.