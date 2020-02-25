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Реконструкцию «Дебальцевского котла» провели в Ростове

25 февраля 2020, 06:43
Фото: Виктор Водолацкий/vk.com
В Ростове-на-Дону провели военно-историческую реконструкцию «Дебальцевского котла», сообщил в соцсети «ВКонтакте» депутат госдумы России Виктор Водолацкий.

В городе состоялись спортивные военно-патриотические мероприятия, получившие название «Блокадный Донбасс». Программа была рассчитана на три дня на специально отведенной площадке.

Для участников организовали турнир по страйкболу, выставку-инсталяцию и реконструкцию боевых действий «Дебальцевский котел», «Освобождение донецкого аэропорта». Участниками в том числе стали казаки.

Добавим, что «Дебальцевский котел» — это боевые действия на юго-востоке Украины, которые произошли пять лет назад. Тогда группировка ВСУ оказалась практически полностью разгромлена.

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