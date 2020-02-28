Храм в Новочеркасске планируют внести в список ЮНЕСКО, несмотря на отказ экспертов

По его мнению, предложение о включении в список собора не помешает добиться Театру имени Горького всемирного статуса, потому что объекты не будут конкурировать между собой. «Можно Старочеркасский комплекс к этому добавить тоже», — предложил собеседник. Он добавил, что в России есть прецеденты, когда на территории одного субъекта федерации находятся два и более культурного наследия, внесенных в перечень ЮНЕСКО. Ревунов не смог сказать, одновременно ли вносились эти объекты в список. «Я не думаю, что это имеет существенное значение, они же там есть. Международная комиссия же признала за ними этот статус», — считает Ревунов.