Храм в Новочеркасске планируют внести в список ЮНЕСКО, несмотря на отказ экспертов

«Я в ноябре отправлял запрос с этой инициативой в федеральное Министерство культуры, организовал петицию на Change.org. Мне пришел ответ, согласно которому инициатива по включению собора в этот список должна исходить от региональных властей. И соответственно, мой запрос был направлен в областной комитет по охране объектов культурного наследия», — рассказал Ревунов. Он отметил, что в первый раз по этому вопросу было заседание общественного совета, региональные власти ему отказали.
Инициатор идеи обжаловал отказ в административном порядке, направив свои аргументы и полученный ответ заместителю губернатора Игорю Гуськову. Собеседник сообщил, что Гуськов одобрил предложение, высказался на эту тему публично и дал поручение областному комитету приступить к формированию заявки. После этого, как утверждает Ревунов, комитет также изменил свою позицию.
По мнению автора идеи, для Новочеркасска и Ростовской области сейчас благоприятная ситуация, в первую очередь потому, что в этом году 450 лет служения казачества российскому государству. «В декабре во время пресс-конференции президента ему поступило приглашение приехать в Ростовскую область, соответственно, в Новочеркасск на эти мероприятия [всемирный конгресс казаков]. Понятно, что так просто такие предложения на президентской конференции не поступают, этот вопрос согласован. Соответственно, сейчас есть отличная возможность для того, чтобы эту заявку подготовить, направить и получить деньги из федерального бюджета на реставрацию собора, соборной площади, полного восстановления исторического облика», — пояснил собеседник.
Ревунов считает, что если собор получит международный статус, то как объект, привлекающий туристов, даст дополнительный импульс всей экономике региона. «Это очень перспективная идея, чем раньше соответствующие службы приступят к ее реализации, тем лучше», — добавил он.
Автор идеи отметил, что его удивила позиция общественного совета и комитета по охране объектов культурного наследия, где посчитали эту инициативу несвоевременной. «Просто плохо эти люди изучали документы, существенных затрат на это не требуется, а требуется лишь реализация установленных норм. На это есть бюрократические процедуры. Видно, не очень им хотелось работать в этом направлении, но теперь придется, потому что принципиальное решение по этому поводу принято», — рассказал Ревунов.
Он сообщил, что собор должен быть включен в список ЮНЕСКО, потому что «это уникальный исторический памятник, символ казачьей культуры». «С учетом того, что казачество сыграло существенную роль в Отечественной войне 1812 года, в соборе находится усыпальница героев этой войны, атаманов, то я думаю, что есть все основания для включения памятника в список. Это наша гордость. Хочется, чтобы Ростовская область была представлена в этом списке максимальным количеством объектов», — пояснил Ревунов.
По его мнению, предложение о включении в список собора не помешает добиться Театру имени Горького всемирного статуса, потому что объекты не будут конкурировать между собой. «Можно Старочеркасский комплекс к этому добавить тоже», — предложил собеседник. Он добавил, что в России есть прецеденты, когда на территории одного субъекта федерации находятся два и более культурного наследия, внесенных в перечень ЮНЕСКО. Ревунов не смог сказать, одновременно ли вносились эти объекты в список. «Я не думаю, что это имеет существенное значение, они же там есть. Международная комиссия же признала за ними этот статус», — считает Ревунов.
Ранее председатель ростовского областного отделения ВООПИиК Александр Кожин рассказал корреспонденту RostovGazeta, почему общественный совет при комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области выступил против этой инициативы. Среди причин он назвал то, что собор «не тянет» на этот статус и то, что из-за большого числа предложенных объектов федеральные власти могут отказать в признании объектом всемирного культурного наследия театра Горького.
В России в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли больше 20 памятников. В Ростовской области такой высокий статус пока не имеет ни один объект, кандидатом является Археологический музей-заповедник «Танаис». Для включения в список ЮНЕСКО объект должен соответствовать одному из десяти ключевых критериев, среди которых: являться уникальным или, по меньшей мере, исключительным свидетельством культурной традиции или цивилизации, существующей или исчезнувшей; представлять собой выдающийся образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (этапы) в истории человечества и другие.