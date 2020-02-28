Неделя Ростова: взрыв в Азове, армейское фото Голубева и типичный ростовчанин

В субботу, 22 февраля, в жилом трехэтажном доме в переулке Павлова, 84/108 произошел хлопок бытового газа. В доме начался пожар, пламя успело охватить 60 квадратных метров. В результате происшествия погибли 91-летняя женщина и 69-летний мужчина, еще одного человека доставили в больницу.
В день взрыва утром жители дома почувствовали запах газа и вызвали аварийно-диспетчерскую службу, которая установила утечку. Как сообщили в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Азове, взрыв в доме произошел после того, как специалисты отключили газ.
Однако в воскресенье, 23 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал освободить от занимаемой должности руководителя «Азовмежрайгаза». По словам губернатора, еще до конца расследования следственных органов ясно, что взрыв в доме в переулке Павлова в Азове произошел по вине газовиков, не отреагировавших на жалобы жильцов на утечку газа.
Кроме того, глава региона распорядился выделить из бюджета области средства на компенсации пострадавшим от взрыва. Так, родственники погибших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в переулке Павлова в Азове получат по одному миллиону рублей, 400 тысяч рублей выплатят родственникам пострадавшей женщины, доставленной в больницу. Также материальную помощь окажут и жителям пострадавшего дома, которые получат компенсацию за утраченное имущество. В четверг, 27 февраля, пострадавшие начали получать выплаты.
При этом взрыв стал поводом для того, чтобы «столкнуть лбами» жителей города и местную администрацию. В сети Интернет появилась критическая публикация, содержащая обвинения в адрес чиновников. В частности, первых лиц администрации обвинили в игнорировании просьб о встрече. В мэрии информацию опровергли и подчеркнули, что распространяемая информация является недостоверной, а текст содержит множество орфографических ошибок. В администрации заявили, что встречи с жителями этого дома проводятся каждый день.
В одном из СМИ также вышла публикация, в которой сообщалось, что жильцы дома вышли на протестный пикет. Недоумение у местных жителей вызвало и размышление о том, что людям приходится самим устранять последствия происшествия. Они назвали чушью написанный текст.
В пятницу, 28 февраля, замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов сообщил, что пострадавший от взрыва газа дом в Азове восстановят к ноябрю 2020 года. До 5 марта специалисты будут проводить в доме инструментальное обследование, до конца апреля планируется составить проектно-сметную документацию, а уже с 20 мая будут начаты восстановительные работы, после чего он станет пригодным для проживания.
Губернатор Ростовской области Василий голубев в честь Дня защитника Отечества продемонстрировал подписчикам в Instagram свое архивное фото армейских времен.
На черно-белом фото молодой Василий Голубев снят в военной форме у невысокой березы. В руках у будущего губернатора оружие.
Фото вызвало множество комментариев подписчиков главы региона. «Человек на фото выглядит очень достойно! Интересно, каковы его взгляды на жизнь были тогда», — поинтересовался один из подписчиков. «Супер кадр! Я только родилась, а вы уже служили!!! Так приятно, что наш губернатор из тех настоящих защитников, кого хочется сегодня поздравить! С праздником, Василий Юрьевич!» — написала еще одна жительница области.
Также в честь 23 февраля Ростовстат рассказал, как выглядит среднестатистический житель Ростовской области. По данным Территориального органа госстатистики, типичный житель региона Ростовской области достаточно молод, его средний возраст составляет 38 лет. При этом большая часть представителей сильного пола живет в городах, примерно два миллиона человек.
При этом мужского населения в области немногим меньше, чем женского. Доля мужчин в возрасте старше трудоспособного составляет 31,1%.