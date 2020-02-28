Неделя Ростова: взрыв в Азове, армейское фото Голубева и типичный ростовчанин

При этом взрыв стал поводом для того, чтобы «столкнуть лбами» жителей города и местную администрацию. В сети Интернет появилась критическая публикация, содержащая обвинения в адрес чиновников. В частности, первых лиц администрации обвинили в игнорировании просьб о встрече. В мэрии информацию опровергли и подчеркнули, что распространяемая информация является недостоверной, а текст содержит множество орфографических ошибок. В администрации заявили, что встречи с жителями этого дома проводятся каждый день.